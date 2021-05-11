Son dakika! Kalp yetmezliği olan Osman, çadırda ölü bulundu
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Son dakika! Kalp yetmezliği olan Osman, çadırda ölü bulundu

Son dakika! Kalp yetmezliği olan Osman, çadırda ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, sabah koyun otlatmaya giden Osman Sabuncuoğlu (18), geç olmasına rağmen dönmeyince arama çalışması başlatan yakınlarınca çadırda ölü bulundu.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, sabah koyun otlatmaya giden Osman Sabuncuoğlu (18), geç olmasına rağmen dönmeyince arama çalışması başlatan yakınlarınca çadırda ölü bulundu. Sabuncuoğlu'da kalp yetmezliği olduğu öğrenildi. 

Tavas'ın kırsal Bahçeköy Mahallesi'ndeki Bozdağ mevkisine, bu sabah koyun otlatmaya giden Osman Sabuncuoğlu, geç olmasına rağmen dönmedi. Sabuncuoğlu'ndan haber alamayan yakınları, çevrede arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra Sabuncuoğlu'nu kaldığı çadırda yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kalp yetmezliği olduğu öğrenilen Sabuncuoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından darp izi ya da kesici ve delici alet yarası bulunmayan Sabuncuoğlu'nun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma, Osman Sabuncuoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika! Kalp yetmezliği olan Osman, çadırda ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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