Son dakika: Kalp krizi geçiren vatandaşı kepçe ambulansa yetiştirdi - Haberler
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Son dakika: Kalp krizi geçiren vatandaşı kepçe ambulansa yetiştirdi

Son dakika: Kalp krizi geçiren vatandaşı kepçe ambulansa yetiştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Büyükçekmece'de kalp krizi geçiren bir vatandaş kepçe ile ambulansa yetiştirildi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de kalp krizi geçiren bir vatandaş kepçe ile ambulansa yetiştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanan aksaklıklar sürüyor. İstanbul Büyükçekmece'de kardan dolayı yolların kapanması nedeniyle kalp krizi geçiren bir vatandaş Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kepçe ile ambulansa yetiştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Büyükçekmece, Kalp Krizi, İstanbul, 3. Sayfa, Haber

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