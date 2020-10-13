Son Dakika | Kalp krizi geçiren şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti
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Son Dakika | Kalp krizi geçiren şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

13.10.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:22
Son Dakika | Kalp krizi geçiren şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

Son dakika haberi: Samsun'da kalp krizi geçiren bir kişi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Samsun'da kalp krizi geçiren bir kişi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki İzzet Ç. kalp krizi geçirince Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun'a sevkine karar verilen İzzet Ç. için Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Ladik İlçe Stadına inerek hastayı alıp Samsun'a getirdi. Samsun 112 Acil Servis Helikopter Pistine getirilen İzzet Ç. buradan kara ambulansına nakledilerek özel bir hastanede tedavi altına alındı. - SAMSUN

Son Dakika | Kalp krizi geçiren şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti
Son Dakika | Kalp krizi geçiren şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti
Son Dakika | Kalp krizi geçiren şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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