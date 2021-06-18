Son dakika... Kalp krizi geçiren 39 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... Kalp krizi geçiren 39 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Kalp krizi geçiren 39 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çiftçilik yapan 39 yaşındaki 2 çocuk babası geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çiftçilik yapan 39 yaşındaki 2 çocuk babası geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Kaynarca ilçesi Sabırlı Mahallesi Çengelli Sokak üzerinde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Veysel Çur (39) sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Rahatsızlanan Çur, sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçiren 39 yaşındaki Veysel Çur, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Son dakika... Kalp krizi geçiren 39 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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