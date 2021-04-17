Son dakika... Kalp hastası iki bebek, ambulans uçakla sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kalp hastası iki bebek, ambulans uçakla sevk edildi

Son dakika... Kalp hastası iki bebek, ambulans uçakla sevk edildi
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KAYSERİ'de hipoplastik sol kalp sendromu hastası olarak dünyaya gelen 2 bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulanslar ile İstanbul ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

İstanbullular şemsiyeleri hazırlayın! Pazartesi sağanak yağış geliyor
İstanbullular şemsiyeleri hazırlayın! Pazartesi sağanak yağış geliyor

KAYSERİ'de hipoplastik sol kalp sendromu hastası olarak dünyaya gelen 2 bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulanslar ile İstanbul ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Kayseri'de dünyaya gelen iki erkek bebeğe hipoplastik sol kalp sendromu teşhisi konuldu. Tedavileri devam eden bebeklerden birinin İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne diğerinin ise Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Bebeklerin hastaneye yetişmesi için Kayseri'ye Ankara'dan Sağlık Bakanlığı'na ait 2 ambulans uçak gönderildi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bebek İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören bebek ise Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Son dakika... Kalp hastası iki bebek, ambulans uçakla sevk edildi
Son dakika... Kalp hastası iki bebek, ambulans uçakla sevk edildi
Son dakika... Kalp hastası iki bebek, ambulans uçakla sevk edildi
Son dakika... Kalp hastası iki bebek, ambulans uçakla sevk edildi
Son dakika... Kalp hastası iki bebek, ambulans uçakla sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Vladimir Putin Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Cem Yılmaz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Kalp hastası iki bebek, ambulans uçakla sevk edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 17:20:00. #1.15#

title