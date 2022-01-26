Son dakika... Kalorifer kazanı patladı; 2 yaralı

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki katlı evin kalorifer kazanı patladı. Patlamanın etkisiyle evin duvarları yıkılırken, 2 kişi yaralandı.

Olay saat 21.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Mezit Mahallesinde meydana geldi. 2 katlı evin kalorifer kazanında henüz sebebi belirlenemeyen patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin duvarları yıkılırken, camları kırıldı ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında odada oturan Huriye E. (41) ve Gönül E. (42) yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.