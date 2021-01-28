Son dakika: Kaleci sahaya ikinci topu attı, verilen penaltı kararı ortalığı karıştırdı !..

Korner vuruşu sonrası gelen penaltı kararını kimse anlayamadı

Eyüpspor, Pazarspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'a başvuru yaptı

İstanbul DHA - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Pazarspor - Eyüpspor maçı 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor'un 3-2 üstün götürdüğü karşılaşmanın uzatma anlarında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi Pazarspor, uzatma dakikalarında köşe vuruşu kazandı. Bu esnada kaleci Emrullah Şalk köşe gönderine yakın noktadan dışarı giden topu eline aldı. Pazarsporlu oyuncu ise top toplayıcıdan gelen meşin yuvarlağı hemen oyuna sokmak istedi ve top toplayıcıdan gelen topu köşe noktasına dikti. Kornerin kullanıldığı esnada Eyüpspor kalecisi Emrullah Şalk, ceza alanına yaklaşmıştı ve elindeki topu ceza sahasındaki kalabalığa doğru gönderdi.

Pazarsporlu futbolcular, maçın hakemi Ali Yılmaz'a itirazlarda bulundular. Daha sonra yardımcısının yanına giden orta hakem, penaltı noktasını gösterdi. Bu kez de Eyüpsporlu futbolcular maçın hakemine itiraz ettiler. Atış kullanıldı ve maç 3-3 sona erdi.

EYÜPSPOR'DAN KURAL HATASI BAŞVURUSUEyüpspor, Pazarspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'a gerekli itirazların yapıldığını şu resmi yazıyla açıkladı: Dün deplasmanda oynadığımız, 90 + 4'üncü dakikaya kadar 2-3 önde götürdüğümüz Pazarspor müsabakasının son dakikasında Maçın hakemi Ali YILMAZ tarafından net bir şekilde kural hatası yapılarak, aleyhimize haksız bir penaltı kararı vermiştir.Maçın hakeminin köşe vuruşunun kullanılmaması yönündeki işaretine rağmen topa vurulmuş olması topun oyun dışı olduğunu değiştirmez. Hakem köşe vuruşunun kullanılmasına izin vermemiştir. Bu durumda top oyunda değilken kalecinin ihlali sonucu bir disiplin cezası verilebilir ancak penaltı kararı verilemez. Kural 12 açık hükmü ancak top oyunda iken Direkt ve Endirekt Serbest vuruş ve Penaltı vuruşu verilebileceğini belirtir.Sonuç olarak;1. Maç topu (asıl top) kalecinin ellerindedir.2. Köşe yayında duran top, top toplayıcı tarafından verilen yedek toptur.3. Hakem köşe vuruşunun kullanılmamasını açıkça işaret etmiş ve kalecinin elindeki topun farkındadır.4. Hakem köşe vuruşunun kullanılmamasını işaret ettiği için vuruşu kullanılamaz. Kullanılabilmesi için hakemin ikinci bir işaret vermesi gerekir çünkü hakem oyunun durdurulmasını emretmiştir.5. Hakemin köşe vuruşunun kullanılmamasını işaret etmesine rağmen yedek topla köşe vuruşu kullanılmış olsa bile top oyunda sayılamaz hakemin açık şekilde köşe vuruşunun kullanılmamasını istediği ortadadır. Bu durumda top hala oyunda değildir.6. Hakem, sahada iki top varken (maç topu kalecinin ellerinde iken) kalecinin topu fırlatmasını ihlal olarak saymış, ihtar ve penaltı kararı vermiştir. Ancak Kural 12 açık hükmü top ancak oyunda iken bir penaltı kararı verilebileceğini belirtmektedir.7. Hakem köşe vuruşunun kullanılmamasını istediği için top oyunda değildir. Hakem kalecinin ihlali dolayısıyla disiplin cezası olan ihtar (sarı kart) verebilir ancak penaltı vuruşu kararı veremez.Müsabakada yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı OYUN KURALLARI hatası yapılmıştır. Kalecinin ihtarının kabul edilip, penaltı vuruşu kararının iptalini ve oyunun köşe vuruşu ile başlayacak şekilde kaldığı dakikaların oynanacak şekilde tekrar oynanmasına karar verilmesi yönünde Türkiye Futbol Fedarasyonu'na gerekli itirazlarımızı gün içinde yapacağımızı kamuoyuna bildiririz.

DENİZ ÇOBAN: 'PENALTI KARARI YANLIŞ DEĞİL AMA...'Spor Arena'nın yaşanan bu pozisyonu yorumlattığı Fanatik Gazetesi yazarı ve beIN Sports yorumcusu Deniz Çoban, olasılıkları şöyle değerlendirdi: "Burada iki husus var. Teknik olarak; hakem korner vuruşuna izin vermişse, sahadaki topun oyunu etkilemediğini düşündüyse ve top korner ile oyuna girmişse; kalecinin elinde tuttuğu cismi alana fırlatması penaltıyı gerektiriyor. Penaltı kararına yanlış demek mümkün değil fakat işin bir de yorum kısmı var.Oyun kuralları, UEFA hakem kurulunun yorumuna göre oyun alanındaki top futbolcuların dikkatini çekiyorsa, futbolcuların bulunduğu bölgedeyse ve oyuna etkisi varsa hakem oyunun başlamasını engellemeli, o topu oyun alanı dışına çıkardıktan sonra vuruşun yapılmasına izin vermelidir. Hakem bütün oyuncuları etkileyen topu oyun dışına atılmasını bekleyip, daha sonra korner vuruşuna izin vermeliydi. Doğru olan buydu.'ÇOK BÜYÜK BİR HAKEM HATASI'Fakat hakemimiz şöyle bir yorum yaptı: Bu top oyunun oynandığı bölgede değil, oyuncuların dikkatini çekecek bir yerde değil diye düşündü. Kabul edilemez bir yorum hatası, büyük bir yanlış, çok büyük bir hakem hatası ama kural hatası demek mümkün değil. Hakem pozisyonu yorumlayamamış gözüküyor.KURAL HATASI İTİRAZI YAPILABİLİR

Kural hatası itirazı yapılabilir. Hakemden ek rapor istendiğinde; 'Hakem eğer hatasını kabul ederse, oyunu etkilediğini fark edemedim. İkinci top olduğunu hissedememiştim' diye raporuna yazarsa bu bir kural hatası olarak değerlendirilebilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı