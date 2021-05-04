Son Dakika | Kale ağlarına takılan afacan kedinin yardımına itfaiye koştu
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Son Dakika | Kale ağlarına takılan afacan kedinin yardımına itfaiye koştu

Son Dakika | Kale ağlarına takılan afacan kedinin yardımına itfaiye koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Denizli'de bir stadın kale ağlarına takılan afacan kedinin imdadına itfaiye erleri koştu.

Denizli'de bir stadın kale ağlarına takılan afacan kedinin imdadına itfaiye erleri koştu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Şehir Stadından gelen kedi sesleri üzerine, bölgeye yönelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Afacan kedinin kale ağlarına dolanarak takıldığını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye erinin kısa sürede müdahalesiyle afacan kedi takıldığı kale ağından kurtarıldı. - DENİZLİ

Son Dakika | Kale ağlarına takılan afacan kedinin yardımına itfaiye koştu
Son Dakika | Kale ağlarına takılan afacan kedinin yardımına itfaiye koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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