Son dakika haber... Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı - Haberler
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Son dakika haber... Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandıKARAMAN'da Karaman'da kaldırımda yürüyen ve alkollü olduğu iddia edilen Rahim Ö. kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu.

KARAMAN (DHA) - Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı

KARAMAN'da Karaman'da kaldırımda yürüyen ve alkollü olduğu iddia edilen Rahim Ö. kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 1.20 promil alkollü olan Rahim Ö. kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Sol bacağından yaralanan Rahim Ö. kanlar içinde yere yığılırken silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı Rahim Ö. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahlı saldırganı yakalamak için harekete geçti.

Son dakika haber... Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haber... Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haber... Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haber... Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haber... Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haber... Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haber... Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı

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