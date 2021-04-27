Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı böyle kurtuldu
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Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hırvatistan'da aşırı hızla caddede seyir eden otomobil kontrolden çıkarak, park halindeki araçları biçti.

Hırvatistan'da aşırı hızla caddede seyir eden otomobil kontrolden çıkarak, park halindeki araçları biçti. Kaza anında kaldırımda yürüyen yaya ise ölümden kıl payı kurtuldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de dün yerel saatle 14.30 sıralarında caddede aşırı hızda seyir eden otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki araçlara çarptı. Kaldırımda yürüyen bir kişi ise araçların arasında sıkışmaktan şans eseri kurtuldu. O anlar caddeki güvenlik kamerasına yansıdı. Zagreb polisi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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