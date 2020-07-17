Son Dakika | Kalaslara kadın eli değdi Son dakika haberi: Kalaslara kadın eli değdi Kalaslar, kadınların elinde oyuncağa dönüşüyor Yüzlerce kilo ağırlığındaki kalasları bir marangoz edasıyla şekil veren kadınlar, ortaya çeşit çeşit ahşap oyuncaklar ortaya çıkartıyor.

Kalaslara kadın eli değdi

Kalaslar, kadınların elinde oyuncağa dönüşüyor

ADIYAMAN - Yüzlerce kilo ağırlığındaki kalasları bir marangoz edasıyla şekil veren kadınlar, ortaya çeşit çeşit ahşap oyuncaklar ortaya çıkartıyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kadınlar kalaslara şekil veriyor. Tut Halk Eğitim Merkezinin İş-Kur destekli ücretli kurslarına katılan kadınlar ahşapları şekilden şekile sokuyor. Gürgen ağacından ortaya çıkan kalasları, marangoz makine ve teçhizatları kullanarak parçalara ayıran ve daha sonra buna oyuncağın şekline çeviren kadınlar, zımparalar ve boyama ile son halini veriyor. Helikopter, uçak, araba ve çeşitli hayvan şekillerinden oyuncaklar üretiyor. Üretilen bu oyuncaklar Tut Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı internet sitesi üzerinden satışa sunuluyor.

Tut Halk Eğitim Merkezinde 96 kursiyerin 48'i ahşaba şekil veriyor. Kadınlar, Tut ilçesine ahşap ile ilgili fabrika açılmasını istiyor. İlçeye iki yıl içerisinde İşkur'un ücretli kurslarına 423 kursiyerin katıldığı ve yaklaşık 2,5 milyon TL'ye yakın kaynak aktarıldığı öğrenildi.

Tut Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Uyar, son dönemlerde plastik oyuncaklardaki kanserojen içeren maddelerden dolayı ahşap oyuncakların tercih edilmeye başladığını belirtti.

Uyar, "Gürgen ağaçlarından ahşap oyuncaklar yapıyoruz. Bu ahşap oyuncaklar ilçemizde de ülkemizde de ilgi görüyor. İnsanlarımızın, çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilecekleri bir malzemedir" dedi.

Kursiyerler ise, hem ev ekonomisine katkı sağladıklarını, hem de meslek öğrendiklerini belirterek, ilçeye fabrika açılmasını ve kadınların çalışmasını istedi.

Kaynak: İHA