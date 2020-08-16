Son dakika! Kahvehane sahibinin öldürülmesiyle ilgili 1 kişi daha tutuklandı
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Son dakika! Kahvehane sahibinin öldürülmesiyle ilgili 1 kişi daha tutuklandı

Son dakika haberleri... Samsun'da silahlı çatışmada 2 çocuk babası kahvehane sahibi kişinin öldürülmesiyle ilgili 1 kişi daha tutuklanarak tutuklu sayısı 4'e çıktı.

Son dakika! Kahvehane sahibinin öldürülmesiyle ilgili 1 kişi daha tutuklandı
16.08.2020 18:08 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:12

Samsun'da silahlı çatışmada 2 çocuk babası kahvehane sahibi kişinin öldürülmesiyle ilgili 1 kişi daha tutuklanarak tutuklu sayısı 4'e çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi ile Bahadır Sokak üzerinde 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı çatışma sırasında mermilerin havada uçuştuğu olay sırasında Nadir Onat (41) vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan Nadir Onat, 112 Sağlık ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahvehane işlettiği öğrenilen 2 çocuk babası Nadir Onat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karşı taraftan olduğu öğrenilen 20 yaşındaki G.Ç. adlı genç de 112'yi arayarak Kadıköy Mahallesi Kadıköy Parkı yakınında olduğunu ve silahla vurulduğunu söyleyerek ambulans istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki bacağından vurulduğu öğrenilen G.Ç., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.Ç.'nin olay yerinden kaçarak Kadıköy Parkı'na gittiği, buradan 112'yi aradığı öğrenildi. Hastanede tedavisi tamamlanan G.C. gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında yaralının da bulunduğu 8 kişi polisteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemi altında önceki gün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 şahıs adli kontrol şartıyla, F.U., A.G., M.D.B., A.E., G.Ç. ve B.Ş. ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tutuklanmaya sevk edilen şüphelilerden F.U., A.G. ve B.Ş. ile 2 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, M.D.B. ve A.E. ile silahlı saldırıda kendisi de yaralanan G.Ç.'nin tutuklanmalarına karar verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olay yerinden tüfekle kaçtığı iddia edilen T.G.'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan T.G. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.G. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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