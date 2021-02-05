Son Dakika | Kahta'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü, 4 yaralı (2)
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Son Dakika | Kahta'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü, 4 yaralı (2)

05.02.2021 21:24 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:24
Son Dakika | Kahta'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü, 4 yaralı (2)

Son dakika haber... ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİKahta'nın Doluca köyünde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kahta'nın Doluca köyünde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi. Husumetli aileler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden; İbrahim Göğüs (63), İbrahim Göğüs (32), Yusuf Göğüs (46), Mehmet Göğüs (29), Mustafa Gözel (43) ve Mehmet Gözel'in (61) cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga Kahta ve Adıyaman'daki hastanelerin morguna konuldu. Öte yandan çatışmada yaralanan 4 kişiden birisinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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