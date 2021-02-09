Son dakika: Kahta'da 6 kişinin öldüğü kavgada 12 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Kahta'da 6 kişinin öldüğü kavgada 12 kişi tutuklandı

09.02.2021 17:28 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:32
Son dakika: Kahta'da 6 kişinin öldüğü kavgada 12 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 6 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 6 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Geçen hafta cuma günü muhtarlık seçimi ve kaçak kazı nedeniyle aralarında husumet bulunan Göğüs ve Gözel aile fertleri Kahta'ya bağlı Doluca köyü yakınlarında karşılaştı. Taraflar arasında kaçık kazı ihbarı nedeniyle çıkan ve kısa sürede büyüyen tartışma, iki aile fertlerinin telefonla aradığı yakınlarının da gelmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada; Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs, Mehmet Gözel ile Mustafa Gözel öldü, 4 kişi ise yaralandı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kavgayla bağlantısı olduğu saptanan 12 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen iki aileye mensup 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika: Kahta'da 6 kişinin öldüğü kavgada 12 kişi tutuklandı
Son dakika: Kahta'da 6 kişinin öldüğü kavgada 12 kişi tutuklandı
Son dakika: Kahta'da 6 kişinin öldüğü kavgada 12 kişi tutuklandı
Son dakika: Kahta'da 6 kişinin öldüğü kavgada 12 kişi tutuklandı
Son dakika: Kahta'da 6 kişinin öldüğü kavgada 12 kişi tutuklandı
Son dakika: Kahta'da 6 kişinin öldüğü kavgada 12 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Angela Merkel Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ali Sunal Ezgi Mola Cem Yılmaz
Spor Arda Turan Ersun Yanal Ünal Karaman Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Yangın İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kahta'da 6 kişinin öldüğü kavgada 12 kişi tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 17:44:28. #1.14#
title