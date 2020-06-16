Son Dakika | Kahramanmaraşlılar maskesiz sokağa çıkmıyor
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Son Dakika | Kahramanmaraşlılar maskesiz sokağa çıkmıyor

Son dakika yaşam haberi... Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı Kahramanmaraş'ta vatandaşların çarşı merkezinde, duraklarda ve toplu taşıma araçlarında maske takarak sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Son Dakika | Kahramanmaraşlılar maskesiz sokağa çıkmıyor
16.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:11

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı Kahramanmaraş'ta vatandaşların çarşı merkezinde, duraklarda ve toplu taşıma araçlarında maske takarak sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye'de de çeşitli kısıtlamalar ve uygulamalar devreye alındı. Normalleşmenin ardından alınan önlemler kapsamında Kahramanmaraş ile birlikte 42 ilde maske takmak zorunlu hale getirildi. Özellikle kalabalık ortamlarda ve toplu taşıma yapılan araçlarda vatandaşların daha dikkatli olmaları istendi.

Kentte duraklarda sosyal mesafeye dikkat eden ve maske takan vatandaşların toplu taşıma araçlarında kurallara uydukları gözlendi.

Herkesin maske takıp kurallara uyması gerektiğin söyleyen yolcu Ahmet Ateş, "Vatandaşlarımızın maske takmaları konusunda biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Otobüste bir arkadaş maske takmamış yanındaki arkadaşı müdahale edince hareket yapıyor, yanlış bu maske çene için değil komple ağız ve burun için kullanılması gereken bir şeydir" dedi.

Ayakta yolcu almanın belirli bir sayısının olduğunu ve yolcuların kurallara uymaları gerektiğini isteyen otobüsü şoförü Şevket Orak ise, "Bizler elimizden geldiği kadar devletimizin ve bilim kurulunun aldığı kararlara uymak zorundayız ve bizler de uyuyoruz. Vatandaşlarımızı da bilgilendiriyoruz 6 tane ayakta yolcu alma kapasitemiz var. Ayakta almadığımız zaman bize kızıyor vatandaşlarımız. Bu bir kısa süreçtir bunu atlatabilmek için bize yardımcı olmaları lazım yolcularımızın. Görüldüğü gibi 1 hafta içinde vaka sayıları arttı" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Manşet

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