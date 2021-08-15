Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağının düştüğü alandaki çalışmalar tamamlandı
Son dakika haberi: Yangın söndürme uçağının düştüğü alandaki çalışmaların tamamlanması Ekiplerin olay yerinden ayrılması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı bulunduğu bölgede görevini tamamlayan UMKE, AFAD, Jandarma, 112 Acil Servis Ekipleri ve Kızılay bölgeden ayrıldı.
Yangın söndürme uçağının düştüğü alandaki çalışmaların tamamlanması
Ekiplerin olay yerinden ayrılması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı bulunduğu bölgede görevini tamamlayan UMKE, AFAD, Jandarma, 112 Acil Servis Ekipleri ve Kızılay bölgeden ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı