Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağının düştüğü alandaki çalışmalar tamamlandı
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Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağının düştüğü alandaki çalışmalar tamamlandı

Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Yangın söndürme uçağının düştüğü alandaki çalışmaların tamamlanması Ekiplerin olay yerinden ayrılması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı bulunduğu bölgede görevini tamamlayan UMKE, AFAD, Jandarma, 112 Acil Servis Ekipleri ve Kızılay bölgeden ayrıldı.

Yangın söndürme uçağının düştüğü alandaki çalışmaların tamamlanması

Ekiplerin olay yerinden ayrılması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı bulunduğu bölgede görevini tamamlayan UMKE, AFAD, Jandarma, 112 Acil Servis Ekipleri ve Kızılay bölgeden ayrıldı.

Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağının düştüğü alandaki çalışmalar tamamlandı
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağının düştüğü alandaki çalışmalar tamamlandı
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağının düştüğü alandaki çalışmalar tamamlandı
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağının düştüğü alandaki çalışmalar tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağının düştüğü alandaki çalışmalar tamamlandı - Haberler
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