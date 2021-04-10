Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Törene katılanlar Atatürk Anıtına çelenk sunması Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ - Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te tören düzenlendi.
Törene katılanlar
Atatürk Anıtına çelenk sunması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ - Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te tören düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman