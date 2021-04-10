Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü
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Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Törene katılanlar Atatürk Anıtına çelenk sunması Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ - Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te tören düzenlendi.

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Törene katılanlar

Atatürk Anıtına çelenk sunması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ - Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te tören düzenlendi.

Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü
Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü
Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü
Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 15:31:28. #1.14#
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