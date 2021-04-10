Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü

Gelen son dakika haberlerine göre Törene katılanlar Atatürk Anıtına çelenk sunması Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ - Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te tören düzenlendi.