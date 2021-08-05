Son dakika! Kahramanmaraş'tan yangında zarar gören bölgelere hayvanlar için mama ve ilaç gönderildi
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Son dakika! Kahramanmaraş'tan yangında zarar gören bölgelere hayvanlar için mama ve ilaç gönderildi

Son dakika! Kahramanmaraş'tan yangında zarar gören bölgelere hayvanlar için mama ve ilaç gönderildi
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'tan orman yangınlarında zarar gören Antalya'nın Manavgat ilçesine hayvanlar için mama, ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi.

Kahramanmaraş'tan orman yangınlarında zarar gören Antalya'nın Manavgat ilçesine hayvanlar için mama, ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi.

Kahramanmaraş Veterinerler Odası ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında 1 ton kedi ve köpek maması ile 56 koli ilaç toplandı.

Kamyonetlere yüklenen yardımlar Veteriner Hekimleri Odası önünde düzenlenen törenle, yangın bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdal Gök, AA muhabirine, bölgede yaşanan yangınların ardından Antalya Veteriner Hekimleri Odası ile irtibata geçerek bir kampanya düzenlediklerini belirtti.

Düzenlenen kampanyaya gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu anlatan Gök, "Büyükşehir Belediyesi bize destek oldu. Sahadaki meslektaşlarımız da bu kampanyaya duyarsız kalmadı. Gerekli yardımlarımızı topladık, yarın sabah inşallah bunları Manavgat'a ulaştıracağız. Manavgat'ta 80'e yakın gönüllü veteriner ücretsiz olarak tedavi yapmakta. Orman içerisinde ayakları yanan hayvanları gördüğümüzde gerçekten içimiz acıyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Erkan Aksu da Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin bölgede canla başla mücadele verdiğini hatırlattı.

Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında bir ton kedi ve köpek maması hazırladıklarını ifade eden Aksu, yangında zarar gören tüm canlıların yardımına koşmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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