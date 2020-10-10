Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor
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Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor

10.10.2020 01:57 | Son Güncelleme: 10.10.2020 02:23

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkiinde kırsalda akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerinde destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım ediyor.

Onikişubat Orman İşletme Şefi Mustafa Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için ekiplerin cansiperane çalıştığını söyledi.

Çevre illerden bölgeye arazözler gönderildiğini, 35 hektarlık alanda yangının devam ettiğini belirten Kavak, şunları kaydetti:

"Kuzey cephesini tamamen kontrol altına aldık. Doğu cephesini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Batı cephesini kısmen kontrol altına almaya çalıştık. Güney cephesinde de arkadaşlarımız konuşlandılar. O bölgede yerleşim yerleri var. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarımızda yangına müdahale edecekler. İnşallah kontrol altına alacağız diye düşünüyoruz."

Vatandaşlardan Ramazan Purtaş da haber alır almaz yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için kent merkezinden yardıma geldiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor
Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor
Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor
Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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