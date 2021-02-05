Son dakika! Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında beraat eden 6 sanığın cezalandırılması istendi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Kahramanmaraş'ta yaşanan eylemlere yönelik davada haklarında beraat kararı verilen 18 sanıktan 6'sının cezalandırılmaları yönünde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine başvuruldu.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma savcısı, 13 Ocak'ta görülen duruşmada haklarında beraat kararı verilen 18 sanıktan, asker olan Ahmet B, Çağatay A, Emin G, Halil T, Hamit Uğur Y. ve Musa M. hakkındaki itiraz dilekçesini Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine sundu.

Ahmet B'nin darbe girişimi gecesi telsiz başında muhabere işlemlerini yürüttüğü belirtilen dilekçede, sanığın üstlerinden herhangi bir emir olmaksızın, canlı yayında zorla darbe bildirisi okutulan TRT'nin izlenmesi yönünde anons yaptığı hatırlatıldı. Dilekçede, "Sanığın Kahramanmaraş'taki darbe yanlısı kısmi hareketliliği pekiştirmek, darbe girişiminin başarıya ulaştığı izlenimini oluşturmak ve böylece başkalarının girişime katılmalarını temin etmek kastıyla TRT'nin izlenmesini istediği, yani 'yardım etmek' kastıyla davrandığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Sanık Ahmet B'nin "anayasayı ihlale yardım etmek" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenilen dilekçede, Çağatay A'nın da "vali ve kaymakam emri dinlenmeyecek" yönündeki ele geçirilemeyen mesajı alt birliklere gönderilmesini sağladığı kaydedildi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı eski teğmen tutuklu sanık Ferhat Karaderi'nin ifadesindeki "Ben kalkışma gecesi bankın üstüne çıkıp, 'vali, kaymakam, savcı dinlenmeyecek, yönetim ordunundur' sözünü Çağatay A. ile Musa M'nin talimatları üzerine söyledim" sözlerine yer verilen dilekçede, Çağatay A'nın ayrıca FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasında iletişim metodu olarak kullandığı ankesörlü hat ile arandığı bildirildi.

Çağatay A'nın yine darbe girişimi gecesi TRT'nin izlenilmesini istediği ifade edilen dilekçede, sanığın tüm dosya kapsamında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Emin G'nin soruşturma safhasındaki ifadelerinde sürekli çelişkiye düştüğü belirtilen dilekçede, sanığın darbe girişimi davasından mahkum Ferhat Karadere'nin "kobra aracını konuşlandırarak, bölük önünde darbe girişimini protesto için toplanan vatandaşlara ateş açılması yönündeki" emrini mahiyetindeki askerlere ileterek, bu talimata katıldığı anlatıldı. Dilekçede, Emin G'nin "anayasayı ihlal" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Dilekçede, sanık Halil T'nin darbe girişimi gecesi Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığında nöbetçi olduğu ve komutanı Ferhat Karadere'nin suç içerikli emrini astlarına ileterek emre katıldığı kaydedilerek, "anayasayı ihlal" suçundan cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Sanık Halil Uğur Y'nin de darbe girişimi gecesi il ve ilçe komutanlıkları arasındaki haberleşmeyi sağlayan muhabere sistemi üzerinden "vali ve kaymakam emrinin dinlenmeyeceği" yönünde mesajı çektiği hatırlatılan dilekçede, Anayasa'nın "kanunsuz emir" başlıklı ilgili maddesine göre suç içerikli emri yerine getirenin de emri verenin de eşit ölçüde cezai sorumluluğu olduğu aktarıldı. Dilekçede, sanığın "anayasayı ihlal" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Musa M'nin, tanık beyanlarından da anlaşılacağı üzere İl Jandarma Komutanlığında oluşturulan kriz masasında "valilik senin", "belediye senin" şeklinde taksimatlar yaptığı belirtilen istinaf başvurusunda, "Sanığın askeri idare yönetimi ele geçirmişçesine tevessül ettiği idari görevlendirme ışığında, kalkışma eylemine bilfiil katılmak suretiyle 'anayasayı ihlal' suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirilmesi paylaşıldı.

Dava süreci

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Ekim 2019'da görülen karar duruşmasında, tutuklu bulunan dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı eski teğmen Ferhat Karaderi'ye, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 sanığa 7 yıl 6'şar ay, diğer 3 sanığa da 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, 18 kişinin de beraatine hükmedilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, 18 Şubat 2020'de mahkumiyet kararlarını onamış, beraat eden sanıklar yönünden ise yeterli araştırma yapılmadığı gerekçesiyle beraat kararlarını bozmuştu.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince 13 Ocak 2021'de yapılan yeniden yargılamada 18 sanık hakkında yeniden beraat kararı verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı