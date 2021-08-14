Son Dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (5)
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (5)

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (5)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN TAZİYE MESAJI Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN TAZİYE MESAJI 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Pakdemirli, "Başımız sağ olsun. Orman yangınlarıyla mücadelede büyük bir özveri ile çalışan kahramanlarımızı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Acımız çok büyük. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
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