Son dakika... Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye uyruklu A.E'nin (27) kentte olduğunu belirledi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün