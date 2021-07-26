Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta bir eve düzenlenen operasyonda 20 kök Hint keneviri ve 450 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir eve düzenlenen operasyonda 20 kök Hint keneviri ve 450 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesi Musolar Mahallesi'nde bulunan bir evde arama yaptı. Yapılan aramada 20 kök Hint keneviri ve 450 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.İ. (58) ve A.İ. (28) hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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