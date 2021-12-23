Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 gözaltı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesindeki yol uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, O.A.'nın (27) üzerinden 101 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheli, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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