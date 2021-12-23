Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 gözaltı - Haberler
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Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 gözaltı

Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesindeki yol uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, O.A.'nın (27) üzerinden 101 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

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