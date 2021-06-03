Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan takiplerde H.N.,C.A ve A.B. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin ikametlerinde narkotik köpeği "Alfi" ile yapılan aramada çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ile çok sayıda uyuşturucu hap, suçtan elde edilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanıp adli mercilere sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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