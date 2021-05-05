Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir ticari takside yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi.

Gözaltına alınan taksi şoförü T.Ç'nin ifadesinden yola çıkarak çalışma yürüten ekipler, bir adrese operasyon düzenleyerek T.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. ile T.Ö. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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