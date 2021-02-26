Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
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Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı

26.02.2021 09:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:24
Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 99 gram metamfetamin, 132 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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