Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İğde Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında narkotik köpeği "Atos" ile yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler H.O.K. (57), İ.A. (50) ve A.C. (40) ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı