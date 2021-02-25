Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

25.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:52
Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-24 Şubat'ta "torbacılık" yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ve uyuşturucu kullanmakta kullanılan bazı aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 15:57:55. #1.15#
title