Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

11.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:06
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Son dakika gündem haberi... Elbistan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 298 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Elbistan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 298 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir aracı Cumhuriyet Mahallesi Sanat Okulu Caddesi'nde durdurdu.

Yapılan aramada, 298 uyuşturucu hap ele geçirilirken, araçtaki E.Z, A.B ve S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.Z. ve A.B. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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