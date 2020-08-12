Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
12.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:31

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 5 gram eroin, 210 uyuşturucu hap, 12 gram esrar ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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