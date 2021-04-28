Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 119 gram metamfetamin, 4 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ö.C. (35), S.T. (40), M.A. (34) A.Ü. (35), T.D. (36) ve H.D. (27) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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