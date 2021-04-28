Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 119 gram metamfetamin, 4 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili M.Ö.C. (35), S.T. (40), M.A. (34) A.Ü. (35), T.D. (36) ve H.D. (27) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı