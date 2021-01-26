Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

26.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:00
Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksun ilçesi Aslançiftliği Mahallesi'nde bulunan E.B'nin (40) evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreste dedektör köpeklerle arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma apartı ele geçirirken ikamette bulunan E.B. (40) ve A.D'yi (41) gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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