Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere düzenlenen iki ayrı operasyonda M.Ö., A.E., İ.Ş., ve M.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 tabanca, 1 hassas terazi ve bir miktar para ile uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün