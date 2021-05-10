Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, 31 gram metamfetamin, 9 gram esrar maddesi ile 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı