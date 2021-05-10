Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, 31 gram metamfetamin, 9 gram esrar maddesi ile 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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