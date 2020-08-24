Son dakika! Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
24.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:40
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Batı Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, sürücüleri belirlenemeyen 46 NE 034 ve 34 ECA 50 plakalı otomobiller çarpıştı.
Yaralanan iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA