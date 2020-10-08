Son dakika: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
08.10.2020 13:19 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:23
Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.M. idaresindeki 34 VU 0212 plakalı otomobil, Göksun-Kahramanmaraş kara yolu 2. kilometresinde V.Ç. idaresindeki 07 FCB 05 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İ.M, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman