Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde Y.A. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığını belirledi. Düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 68 adet sikke, 12 adet tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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