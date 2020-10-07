Son dakika haber! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

07.10.2020 21:49 | Son Güncelleme: 07.10.2020 22:10

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, Pazarcık ilçesine bağlı kırsal Eğrice Mahallesi'nde şüpheli H.Y'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, takip sonucu şüpheli H.Y'nin kullandığı aracı ilçe çıkışında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Demir Çağı dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykelcik ele geçirildi.

Bulunan tarihi esere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika haber! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haber! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haber! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haber! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Ezgi Mola Ali Sürmeli Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Samatta Gökhan Gönül Roland Garros Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 22:11:07. #1.14#
title