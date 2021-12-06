Son dakika: Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı - Haberler
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Son dakika: Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı.

Üngüt Mahallesi'nde Kadir Ö'ye ait iş yerine gelen M.Ç, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yeri sahibine ateş etti.

Yaralanan ve çevredekiler tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Ö, tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan M.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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