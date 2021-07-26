Son dakika! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda M.D. (42) ile D.S. (37) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. yanındaki tabancayla D.S'yi kolundan yaraladı. Yaralı D.S. sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, M.D'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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