Son dakika! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika gündem haberi... Merkez Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Son dakika! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
20.09.2020 20:35 | Son Güncelleme: 20.09.2020 20:39

Merkez Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ö.E.K, aralarında husumet bulunan M.Y. ile Serintepe Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Ö.E.K. sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlı M.Y. ise Onikişubat Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - İzzet Mazı
İzzet Mazı
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Halil Sezai Cimilli İbo Demet Akbağ Burak Özçivit
Spor Falcao Sörloth Vedat Muriqi Mehmet Özdilek Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Anne Milli Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 20:38:36. #1.15#
title