Son dakika: Kahramanmaraş'ta şehit polis memurunun kızına doğum günü sürprizi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Kahramanmaraş'ta şehit polis memurunun kızına doğum günü sürprizi yapıldı

Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Son dakika: Kahramanmaraş'ta şehit polis memurunun kızına doğum günü sürprizi yapıldı

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Ahmet Gülbahar'ın 6 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Ahmet Gülbahar'ın 6 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Onikişubat Kaymakamlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, Diyarbakır'da 15 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Gülbahar'ın 6 yaşına giren kızı Reyyan için doğum günü kutlaması düzenledi.

Marif Mahallesi'ndeki evinde gerçekleştirilen kutlamada Gülbahar, annesi Betül Gülbahar ile kendisi için hazırlanan pastayı kesti.

Gülbahar, sürpriz doğum günü kutlamasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kutlamaya katılanlar Gülbahar'a hediye vererek doğum gününü kutladı.

Kutlamaya, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman da katıldı.

Diyarbakır-Batman kara yolunun Bismil ilçesi yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla 15 Ağustos 2016'da düzenlenen saldırıda polis memurları Siraç Balpetek (32), Yakup Kılınç (26), Salih Zengin (45), Nazif Kaplan (29) ve Ahmet Gülbahar (34) ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Utku Gülbahar, akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Sarı ve emniyette aşçı olarak çalışan Mehmet Kılıç (31) şehit olmuş, 46 kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Bahar Candan Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Kahramanmaraş'ta şehit polis memurunun kızına doğum günü sürprizi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 21:33:26. #1.16#
title