Son Dakika | Kahramanmaraş'ta şehit polis memurunun 11 yaşına giren oğluna doğum günü sürprizi
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta şehit polis memurunun 11 yaşına giren oğluna doğum günü sürprizi

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta şehit polis memurunun 11 yaşına giren oğluna doğum günü sürprizi
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Barış Göl'ün 11 yaşına giren oğluna doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Barış Göl'ün 11 yaşına giren oğluna doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, kentte 3 Aralık 2020'de bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya çalışırken silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan polis memuru Göl'ün 11 yaşına giren oğlu Osman Gökçe Göl için doğum günü kutlaması düzenledi.

Yirmiikigün Mahallesi'ndeki şehidin evinde gerçekleştirilen kutlamada, Osman Gökçe için hazırlanan pasta kardeşi Aras Kağan ve annesi Gülşah Göl'ün de katılımıyla kesildi.

Gülşah Göl, sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle çok mutlu olduğunu belirtti. Göl, eşinin şehadetinden sonra silah arkadaşları başta olmak üzere devletin kendilerini asla yalnız bırakmadığını söyledi.

Kutlamaya katılanlar Osman Gökçe Göl'e hediye vererek, tebrik etti.

Kutlamaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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