Son dakika... Kahramanmaraş'ta 'sarı maden' operasyonu
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta 'sarı maden' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı sahte altın operasyonunda, nitelikli dolandırıcılık ve kalpazanlık suçlarına karıştığı iddia edilen 18 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı sahte altın operasyonunda, nitelikli dolandırıcılık ve kalpazanlık suçlarına karıştığı iddia edilen 18 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte, 'Ruhsatsız merdiven altı' atölyelerde ayarı yüksek gösterilmiş ve kaplama diye tabir edilen sahte olduğu zor anlaşılan bileklik, küpe, takı setleri gibi altın ürünlerini üreterek çevre illerde kuyumculara satan şüphelileri gizli takibe aldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu tarafından yönetilen ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından "Sarı maden" operasyonu olarak adlandırılan operasyon, 4 aylık çalışma neticesinde özel harekat polisinin desteğiyle düzenlendi. Operasyona 45 ekip, 210 personelle Kahramanmaraş, İstanbul ve Sivas illerinde belirlenen 22 ikamet, 2 işyeri, 2 atölye, 4 araç toplam 30 noktada eş zamanlı operasyonla arama yapıldı, 14 adet telefon, bin 679 vizyon küpe, 21 kolye ve kolye parçası, 17 çift küpe, 42 bileklik ve bilezik parçası, 2 altın ayar test cihazı, 2 yazı ve desen aleti, 28 pul, 12 adet çeşitli kuyumcular adına düzenlenmiş isim ve ayar damgaları, sahte yarım ve tam altın, 3 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve yaklaşık üzerinde 15 bin lira değerinde altın kaplama olan insan heykeli de ele geçirildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Kahramanmaraş'ta 'sarı maden' operasyonu
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 'sarı maden' operasyonu
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 'sarı maden' operasyonu
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 'sarı maden' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
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