Son dakika: Kahramanmaraş'ta şantiye bekçisi inşaat alanında ölü bulundu
Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şantiye bekçisi inşaat alanında ölü bulundu.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şantiye bekçisi inşaat alanında ölü bulundu.
Adalet Sarayı civarındaki inşaat şantiyesinde bekçilik yapan Battal Baltacı'yı (50) 2. kat merdiven boşluğunda yerde hareketsiz gören işçiler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri yapılan kontrolde, Baltacı'nın öldüğünü belirledi.
Baltacı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Elbistan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk