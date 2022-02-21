Son dakika: Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA, Sinan Doruk - Güncel
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırsal Çoğulhan Mahallesi'nde jandarma ekipleri, sahte alkol bulunduğu bilgisini aldıkları aracı mahalle çıkışında durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 5 bidonda 25 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K. ve D.A. ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

AA / Sinan Doruk - Güncel

Kahramanmaraş, Hisarcık, Jandarma, Afşin, Güncel, Haberler

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