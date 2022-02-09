Son dakika! Kahramanmaraş'ta sahte alkol operasyonu - Haberler
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Son dakika! Kahramanmaraş'ta sahte alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Kahramanmaraş'ta sahte alkol operasyonu

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada sahte alkolle birlikte etil alkol ve anason araması ele geçirildi.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada sahte alkolle birlikte etil alkol ve anason araması ele geçirildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Hacıhasanlı Mahallesindeki bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, 4 litre etil alkol, 4 litre sahte alkolle birlikte 1 adet de anason aroması ele geçirildi. Söz konusu malzemelere el konuldu. Olayla ilgili 51 yaşındaki S.K. adlı şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Jandarma, Elbistan, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

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