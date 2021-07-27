Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polisin otomobilin kaputunda sürüklenmesi MOBESE kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polisin otomobilin kaputunda sürüklenmesi MOBESE kamerasında

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polisin otomobilin kaputunda sürüklenmesi MOBESE kamerasında
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu otomobiliyle sürükledi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu otomobiliyle sürükledi.

Sütçü İmam Mahallesi'nde kavgaya karışıp havaya ateş edenlerin içerisinde olduğu 46 ADU 359 plakalı otomobilin bölgeden uzaklaştığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın İsmet Paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda kırmızı ışıkta beklediğini tespit etti.

Otomobilin yanına 2 polis memuru ve 2 bekçinin geldiğini gören sürücü Kerim E. (23), gaza basarak kaçmaya çalıştı. Kerim E'nin kaçışını engellemeye çalışan bir polis memuru da otomobilin ön motor kaputuna tutundu.

Güvenlik güçlerinin ihtarına uymayıp kaçan otomobil, polis memurunu aracın üstünde yaklaşık 20 metre sürükledi.

Azerbaycan Bulvarı'nda yakalanan Kerim E. (23) ile araçtaki Hasan S. (27), Sefa S. (24), Emre Y. (32), başka bir otomobildeki sürücünün arkadaşları Muhammet A. (24), Arif K. (22) ve Murat A. (41) emniyete götürüldü.

Sürücü Kerim E, görüntü almaya çalışan gazetecilerin "Otomobili neden polisin üzerine sürdün?" sorusuna "Panik yaptım polis ağabeyim dur deyince. Kesinlikle emniyete yanlış yapmam." şeklinde yanıt verdi.

Araçta 2 pompalı tüfek, 5 fişek, bir tabanca ve tabanca mermisi ele geçirildi.

Öte yandan, sürücü Kerim E'nin kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu otomobilinin üzerinde sürüklemesi çevredeki MOBESE kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Azerbaycan Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Kerim E'yi yakalamak için güvenlik güçlerinin araca koşması, sürücünün kaçmaya çalışması ve bu sırada polis memurunun otomobilin kaputuna tutunarak sürüklenmesi yer alıyor.

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polisin otomobilin kaputunda sürüklenmesi MOBESE kamerasında
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polisin otomobilin kaputunda sürüklenmesi MOBESE kamerasında
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polisin otomobilin kaputunda sürüklenmesi MOBESE kamerasında
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polisin otomobilin kaputunda sürüklenmesi MOBESE kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polisin otomobilin kaputunda sürüklenmesi MOBESE kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:23:31. #1.16#

title