Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polis ve jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polis ve jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polis ve jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ta jandarma ve polis ekiplerince, Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ve polis ekiplerince, Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından tahsis edilen helikopterle, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında Gaziantep-Kahramanmaraş ve Türkoğlu-Pazarcık kara yolunda havadan denetim yapıldı.

Sürücülere kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtılan denetimlerde kolonya ile bayram şekeri ikramında bulunuldu.

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Serkan Özel, İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Jandarma Astbubay Kıdemli Başçavuş Levent Özbek, Kahramanmaraş Bölge Trafik Şube Müdürü Başkomiser Bahadır Taphasan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

Sözlü taciz iddiasıyla dövüldü
Sözlü taciz iddiasıyla dövüldü
Erdoğan: '(Maraş açılımı) Ada'daki iki halkın da yararına olacak bu girişimin kara propagandaya malzeme yapılması nafiledir.'
Erdoğan: "(Maraş açılımı) Ada'daki iki halkın da yararına olacak bu girişimin kara propagandaya malzeme yapılması nafiledir."
Van Valiliği, sosyal medyada gündem olan göçmen görüntülerine açıklık getirdi
Van Valiliği, sosyal medyada gündem olan göçmen görüntülerine açıklık getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Gönül Mehmet Topal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polis ve jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 18:01:55. #1.14#

title